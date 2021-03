Veneto Orientale, crescono i positivi

PORTOGRUARO - Cresce in maniera esponenziale il numero di positivi nell’area del Veneto Orientale e a Portogruaro si rischia la mini zona rossa.



Ben 50 i positivi giovedì scorso, 25 nelle giornata di sabato.



Sono 60 le classi in quarantena nelle scuole del mandamento del portogruarese, a Portogruaro una trentina i ragazzini positivi i cui provvedimenti sono già stati adottati.



A Caorle screening di massa su tutti gli scolari di classi elementari e medie.



Come segnalato in conferenza stampa a Marghera, dopo Zaia, la dottoressa Francesca Russo ha segnalato alcuni distretti che hanno incidenza superiore a 250, cui il Veneto Orientale che ha l’incidenza più alta: Veneto Orientale (302 su 100mila).