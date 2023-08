In Veneto nozze in ripresa dopo Covid, spesa media 22.100 euro

VENEZIA - "Dopo gli anni difficili della pandemia, oggi il nostro settore può contare di nuovo sulle cerimonie, ma non c'è dubbio che siano cambiate le abitudini dei consumatori anche su questo fronte". A parlarne è il presidente di Confartigianato Veneto, Roberto Boschetto, con riferimento alla ripresa del numero di matrimoni celebrati in Veneto dopo la flessione del 2020, anno più toccato dagli effetti del Covid 19. Secondo i dati Istat, le cerimonie civili e religiose nel 2021 (ultimi dati disponibili) nella regione sono stati poco più di 13 mila contro gli 8.300 dell'anno precedente, dunque con una risalita che tuttavia non ha ancora riagganciato i 13.600 del 2019.

Le aziende coinvolte nella filiera del "wedding" in Veneto sono 19.500 per un totale di oltre 49 mila addetti e la spesa media sostenuta in ciascun evento è di circa 22.100 euro. Per Boschetto si registra in ogni caso "una maggiore cautela, una grande attenzione al prezzo e una propensione all'acquisto di pacchetti che comprendano più prodotti e servizi per la cerimonia, dall'abito all'acconciatura o al catering. Per le imprese artigiane questo cambiamento rappresenta una nuova sfida - conclude - ma non ho dubbi che riusciremo a coglierla puntando sul gioco di squadra".