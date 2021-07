"In Veneto mancano circa 1.700 infermieri, servizi a rischio"

VENEZIA - “In Veneto mancano circa 1.500-1.700 infermieri su un totale di 4mila lavoratori impiegati. La situazione è drammatica e non riguarda solo il territorio trevigiano ma tutta la nostra Regione”.



A lanciare l’allarme è Stefano Bagnara, segretario Fp Cgil Veneto, presente alla protesta dei lavoratori e del sindacato in piazza a Treviso, per rimarcare ancora una volta la carenza in cui versano gli organici delle case di riposo. “Abbiamo strutture per anziani che non non sono nelle condizioni di tornare ai regimi pre pandemia o di aprire nuovi servizi proprio per la carenza di organico”, spiega il referente del sindacato Funziona Pubblica Cgil del Veneto.



“Chiediamo da tempo che la Regione apra un tavolo e un confronto vero su come intende gestire questa fase. Questo silenzio non è più accettabile”. La mancanza di personale sanitario è generalizzata ma ci sono regioni che nel corso del 2020 per far fronte all’emergenza Covid, sono corse ai ripari. “I dati forniti dal Ministero della Salute a fine novembre 2020 e riportati dalla Corte dei Conti parlano chiaro - spiega la Fp Cgil - La Regione Veneto che conta una popolazione di 4,9milioni di abitanti nel corso del 2020 ha assunto 796 infermieri tra liberi professionisti, tempi indeterminati e determinati e 473 medici; l’Emilia Romagna, ad esempio, con 4,4 milioni di abitanti, ha assunto ben 2.889 infermieri e 849 medici”.



Dati assunzioni Covid-19 Fonte Corte dei Conti sui dati del Ministero della Salute 2020

A questo si aggiunge anche il problema delle sospensioni per il personale medico “no-vax”. “I dati non sono chiari, ma stimiamo che a livello regionale possano essere interessati dal provvedimento di sospensione circa il 15% degli operatori - dice Bagnara - In una fase come questa di estrema emergenza ci preoccupano molto anche le sospensioni di chi non è ancora vaccinato perché andrà ovviamente ad aggravare una situazione già compromessa”.