In Veneto lunedì la giornata più calda, massima 37 gradi

VENEZIA - In Veneto quella odierna è stata finora la giornata più calda dell'estate, con massime che in più località, come Noventa di Piave (Venezia) e Rovigo hanno toccato i 37 gradi.

La massima a Venezia è stata di 34.

Un clima reso ancora più insopportabile dall'afa, che ha reso semideserti i centri storici delle città durante il pomeriggio. Una calura che ogni giorno inizia sempre prima, con i termometri a segnare 30 gradi già alle 9 del mattino. Tuttavia non si tratta per ora di temperature record nella regione.

Sono giorni torridi anche in montagna: Cortina d'Ampezzo, come già ieri, ha raggiunto i 28-29 gradi, mentre sulla Marmolada, a Punta Rocca, 3.265 metri di quota, la strumentazione dell'agenzia regionale Arpav ha registrato alle ore 13 una massimo di 10,4 gradi (ieri la massima era stata di 11,4).