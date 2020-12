Veneto flagellato dal maltempo, Zaia chiede lo stato di emergenza nazionale: oltre 320 milioni di danni

Con una lettera inviata al Premier Giuseppe Conte e al capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli, il Presidente della Regione Luca Zaia ha chiesto ufficialmente che venga deliberato lo stato di emergenza nazionale a seguito dei gravi danni subiti da vari territori del Veneto a causa dell’ondata di maltempo che lo ha colpito tra il 4 e il 9 dicembre scorsi.

La lettera è accompagnata da due documenti tecnici che, in 160 pagine complessive, descrivono l’andamento pluviometrico e nivometrico, contengono un elenco di Comuni colpiti e zone danneggiate, e si concludono con una prima stima dei danni quantificata inizialmente in 323 milioni 191 mila euro, ai quali vanno aggiunti 96.500 euro di costi per l’intervento dei volontari di Protezione Civile e 286 mila 698 euro per i costi degli straordinari dei Vigili del Fuoco.