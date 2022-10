Veneto, cresce consumo di tabacco e alcol tra i giovani 

VENEZIA - Il 22,4% della popolazione veneta tra i 18 e i 69 anni, - circa 729 mila persone - fuma abitualmente sigarette. La percentuale è più bassa rispetto a quella nazionale (24%), ed è rimasta pressoché simile rispetto al 2019, ma con la pandemia si è registrata una crescita di tabagisti tra i più giovani (18-24 anni).

I dati sono stati resi noti stamani a Venezia, nel corso della presentazione del nuovo Piano regionale della prevenzione. In aumento anche i residenti che bevono alcol almeno una volta al mese, passati dal 67 al 70%; rimangono invece stabili al 14% le persone, soprattutto i più giovani, che bevono nei fine settimana o nel corso di feste, dai 5 bicchieri di superalcolici o cocktail in su, "creando danni per se stessi e per gli altri", ha commentato la direttrice della Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria, Francesca Russo.

Tra i fattori di rischio per la salute delle persone c'è anche l'aumento di peso: il 42,1% della popolazione veneta è in sovrappeso o obesa (+1% rispetto al periodo pre-Covid), con un'incidenza maggiore tra gli over 50 (49%). Con la pandemia, infine, è cresciuta in maniera importante la sedentarietà nei veneti, passata dal 14% del 2019 al 20% del 2021.