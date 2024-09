Veneto colpito da una nuova ondata di maltempo: Zaia dichiara lo stato di emergenza

VENETO - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito della violenta ondata di maltempo che ha investito diverse aree della regione tra il 23 e il 24 settembre. Le province di Padova, Treviso, Vicenza, Verona e la Città Metropolitana di Venezia sono state particolarmente colpite, con numerosi allagamenti e frane che hanno causato danni significativi. Zaia ha specificato che la situazione è critica in vari Comuni. Tra i più colpiti, Castelfranco Veneto, dove il fiume Avenale è esondato allagando strade e scantinati, e Riese Pio X. Nella provincia di Treviso, il fiume Sile ha rapidamente innalzato il livello delle acque, provocando allagamenti a Treviso, Silea, Casier e Preganziol. L’alta padovana non è stata risparmiata, con allagamenti a Cittadella, San Giorgio in Bosco e altri centri vicini, a causa dell’esondazione del canale Vandura.

Nella provincia di Vicenza, frane hanno interessato le aree di Torri di Quartesolo, Longare e la città stessa. Anche la parte meridionale del veronese, in particolare Isola della Scala, Bovolone e Oppeano, ha subito danni. La Protezione Civile regionale è stata attivata nella notte, con la Sala Operativa per diverse ore per coordinare le squadre di soccorso. Oltre 450 chiamate sono arrivate ai vigili del fuoco, con i volontari ancora all'opera in diverse aree. Zaia ha espresso preoccupazione per l’intensificarsi di questi fenomeni meteorologici, affermando: “Purtroppo, come ho detto anche ieri, i fenomeni si stanno intensificando e sono sempre più imprevedibili”. Nonostante la speranza che questa fase critica sia conclusa, i tecnici prevedono ulteriori episodi di maltempo nei prossimi giorni.