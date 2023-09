In Veneto arriva l'infermiere di famiglia

VENEZIA - "Martedì prossimo, quando in Giunta approveremo la delibera, il Veneto diventerà la prima Regione d'Italia a dotarsi di una nuova figura professionale infermieristica di grande rilievo e innovazione: l'infermiere di famiglia o comunità".

Lo afferma l'assessore alla sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, anticipando alcuni dei contenuti dell'atto con il quale la Giunta regionale formalizzerà la novità.

L'impiego sarà utile per la gestione dei bisogni di assistenza legati alla cronicità e alla fragilità e si rivolgerà a persone che non possono fruire dell'assistenza domiciliare integrata o alla gestione in strutture intermedie-residenziali, o setting specialistici o per acuti. "Una piccola rivoluzione - rileva - con cui vogliamo portare l'assistenza infermieristica vicino al cittadino e rafforzare le professionalità del settore infermieristico".