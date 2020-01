Veneto, approvata all'unanimità la prima legge in Italia sulla Shoah

E' stata approvata oggi all'unanimità dal Consiglio Regionale del Veneto la prima legge regionale in Italia dedicata alla memoria della Shoah. Il testo, come ha ricordato i presidente di Commissione e relatore del provvedimento, Alberto Villanova (Lista Zaia), riguarda "le vicende storiche che hanno portato alla tragedia della Shoah, una sistematica eliminazione, pianificata e 'industrializzata' di civili europei" e ha ricordato "l'importanza di preservare dall'oblio un patrimonio di memoria dell'Europa intera che ognuno di noi deve conoscere per spezzare quel crescendo d'odio chiamato antisemitismo e che, purtroppo, continua a diffondersi nella nostra società. Credo che ai nostri giovani - ha concluso - servano esempi e riferimenti positivi che possano stimolarli e incoraggiarli a impegnarsi per il progresso e la crescita della società".

Per la Giunta regionale è intervenuto l'assessore alla Cultura, Cristiano Corazzari, il quale ha preannunciato che l'esecutivo "si impegnerà a dare concretezza a questa legge, al ricordo e alla memoria. In tal senso, abbiamo già deliberato una intesa con la Fondazione Giorgio Perlasca".