Veneto in allerta: da domenica pomeriggio temporali in arrivo con rischio idrogeologico

VENEZIA - A partire dalle ore centrali di domenica 4 maggio, il Veneto sarà interessato da un aumento dell’instabilità atmosferica, con i primi rovesci e temporali sparsi che si svilupperanno sulle Dolomiti per poi estendersi progressivamente alla pianura, soprattutto in serata.



La giornata di lunedì 5 maggio sarà caratterizzata da condizioni meteo perturbate e instabili su tutto il territorio regionale, con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, in particolare tra le Prealpi e la pianura. Non si escludono rovesci e temporali localmente intensi e consistenti, con possibili disagi.



In ragione di questo scenario, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha attivato dalle ore 12 di domenica fino alla mezzanotte di lunedì la fase operativa di “Attenzione” (allerta gialla) per criticità idrogeologica legata ai temporali sull’intero territorio regionale.



Si raccomanda pertanto alla popolazione di prestare attenzione in particolare nelle zone montane e pedemontane, dove i fenomeni potranno risultare più intensi, e di seguire gli aggiornamenti ufficiali sulle condizioni meteo e le eventuali indicazioni della Protezione Civile.

Le temperature, dopo un periodo di clima mite, subiranno un calo con l’arrivo delle perturbazioni, mentre i venti potranno rinforzare localmente, accompagnando i fenomeni temporaleschi.