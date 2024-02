In Veneto il 2024 si apre con 600 nuovi assunti a gennaio

PADOVA - "Si ringrazia Continuità Ideale e Veneto Fronte Skinheads per la collaborazione e per la presenza sempre preziosa". Così, con un post su Facebook, il Circolo territoriale Fratelli d'Italia di Cadoneghe (Padova) esprime gratitudine agli esponenti di estrema destra per aver partecipato e contribuito all'organizzazione della commemorazione istituzionale dei martiri delle foibe tenutasi in paese. La nota, rimbalza sui social con commenti negativi che giungono anche dall'opposizione in Consiglio regionale del Veneto.

"È a dir poco aberrante il ringraziamento social pubblicato dal circolo territoriale di Fratelli d'Italia di Cadoneghe (Padova), rivolto a Veneto Fronte Skinheads per aver partecipato e collaborato all'organizzazione della commemorazione dei martiri delle foibe - affermano Vanessa Camani e Andrea Zanoni del Pd -. Il segnale lampante di una intesa senza alcun dubbio fraterna tra i militanti del partito di Giorgia Meloni e questa frangia dalla chiara matrice neonazista, razzista e antisemita. Tutto questo accade in Veneto: non a caso, nella consapevolezza di dover sempre tenere alta la guardia rispetto a questi rigurgiti, avevamo chiesto e ottenuto con l'ultima sessione di bilancio un rifinanziamento della legge contro il fascismo".