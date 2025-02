Veneto: “Lo sconquasso della maggioranza è evidente. Atmosfera da fine impero”

VENEZIA - Nel corso dei lavori del Consiglio regionale, di martedì 18 febbraio, i consiglieri di Europa Verde, Renzo Masolo e Andrea Zanoni, hanno commentato con preoccupazione l'andamento dei lavori, evidenziando le difficoltà interne alla maggioranza. Masolo e Zanoni hanno espresso solidarietà alla collega Silvia Cestaro (gruppo Zaia Presidente), relatrice del progetto di legge n. 248, sottolineando come, nonostante le consuete procedure istituzionali, siano emerse delle problematiche insolite durante la discussione sugli emendamenti. In particolare, i due consiglieri hanno messo in evidenza come la relatrice, pur avendo espresso un parere favorevole sui due emendamenti presentati, si sia trovata a fare un passo indietro, astenendosi, mentre la maggioranza ha votato contro. Un ulteriore elemento di disordine è stato il comportamento di alcuni membri della maggioranza che, al momento del voto, hanno preferito utilizzare il tablet invece di essere presenti fisicamente in aula.



"Esprimiamo la nostra solidarietà - affermano i consiglieri regionali Masolo e Zanoni - alla collega Cestaro, relatrice del progetto di legge n. 248 votato in Consiglio regionale. La consigliera Silvia Cestaro, come da prassi consolidata a ogni livello istituzionale, fornisce indicazioni alla sua stessa maggioranza in fase di voto degli emendamenti. Ma su ben due nostri emendamenti, ottenuto il parere favorevole della relatrice, la maggioranza vota contro e la stessa relatrice fa quindi un passo indietro astenendosi. Nel mentre alcuni consiglieri della stessa maggioranza, trovandosi al di fuori dell’aula al momento del voto, ricorrono all’uso del tablet per fare ciò che sarebbero chiamati a fare presenziando in aula" .



Zanoni ha aggiunto una riflessione sul disordine che caratterizza i lavori della maggioranza: "In tanti anni di presenza in Consiglio non avevo mai visto tanto caos con la maggioranza che vota il contrario di quanto chiesto dalla relatrice della stessa maggioranza. Evidentemente lo scontro interno alla maggioranza sta estenuando i colleghi, che faticano a mantenere le fila sui loro stessi provvedimenti." Infine, i due consiglieri hanno previsto un finale di legislatura incerto e difficile: "Sarà un finale di legislatura lungo e tortuoso, come dimostra quanto è andato in scena durante l’approvazione delle disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto. Più che agli investimenti, questa maggioranza sembra alla disperata ricerca di una leadership che non c’è più".