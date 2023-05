Venduta dai genitori a 12 anni per un matrimonio combinato

TRENTO - Venduta dalla sua famiglia in cambio di una somma di denaro a soli 12 anni. È la storia di una giovane portata in Trentino dalla Serbia nel 2020 e costretta dal padre al matrimonio combinato con un uomo kosovaro che non aveva mai visto. La ragazzina, obbligata anche a subire rapporti sessuali, è rimasta incinta un anno dopo, a soli 13 anni. Ora ne ha 16 e si trova in una struttura protetta con il figlioletto. Davanti al tribunale di Trento i genitori dello sposo hanno patteggiato sei mesi di reclusione e dovranno pagare 6.700 euro ciascuno, mentre il figlio è stato condannato a due anni di reclusione per di atti sessuali con minore. (ANSA)