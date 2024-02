Vendono la casa per girare l'Europa con un furgone: “possiamo lavorare in smart”

Nostalgia dei figli dei fiori? Un'uomo e la sua compagna residenti in Regno Unito (Hampshire), entrambi sulla quarantina, hanno deciso di intraprendere un'esperienza in vero stile hippie.

Viaggiando sul loro camper colorato e in compagnia dei loro 3 gatti hanno attraversato mezza Europa, dalla Francia alla Slovenia, passando per Italia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Belgio. “Volevamo avere la libertà di viaggiare con i nostri gatti” hanno raccontato i due a Daily Star “dopo aver venduto la nostra casa abbiamo deciso di trasferirci in un camper per dedicarci alla vita on the road”.

E il lavoro non sembra essere un problema : “Viaggiamo spesso dove si trova il lavoro e tra un lavoro e l'altro facciamo lunghi viaggi in Europa, io posso lavorare in smart da qualsiasi luogo poiché sono un'editorialista di riviste” ha raccontato la donna.

Tra i paesi i due hanno apprezzato molto la Germania mentre sarà l'Irlanda la loro prossima tappa: “abbiamo davvero amato la Germania […]. Un tour dell'Irlanda sarà la nostra prossima tappa. In ogni caso, la nostra sede è nel Regno Unito tra un viaggio e l'altro, ma abbiamo intenzione di vivere nel nostro camper per un po', finché possiamo ed è fattibile”.