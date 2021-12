Vendevano abusivamente generi alimentari e vestiti

VENEZIA - Gli operatori del Nucleo Pronto Impiego della Polizia locale sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 10 dicembre, su segnalazione dei residenti, all'interno del Parco di Via Tasso, a Mestre, sequestrando generi alimentari e vestiti che venivano venduti abusivamente.

Due operatori in borghese, che si trovavano vicino a una panchina del Parco, hanno notato un'attività di commercio non autorizzato.



Due signore originarie dell'est Europa sono state fermate e identificate. Una di queste stava cercando di comprare una bicicletta a basso costo da un cittadino italiano noto per essere un abituale consumatore di sostanze stupefacenti. L'altra stava invece mettendo in vendita vestiti e buste di salmone a cittadini di origine africana.

La merce oggetto di compravendita è stata sequestrata e gli operatori hanno elevato sanzione amministrativa per commercio in forma itinerante su area pubblica senza la prescritta autorizzazione.

Successivamente gli agenti della Polizia locale hanno anche rinvenuto, in una panchina all'interno del parco, un sacchetto di nylon contenente altre buste di salmone e alcune forme di formaggio abbandonate alla vista degli stessi agenti.