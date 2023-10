Vendeva olio contraffatto fingendo fosse proprio

VICENZA - Trecentosessanta litri di oli vegetali di varia tipologia, e quasi 700 contenitori, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bassano del Grappa (Vicenza), in un'operazione volta alla prevenzione e repressione delle frodi in commercio e del Made in Italy, con particolare riferimento a quelle effettuate nel settore agroalimentare.

Il controllo è scattato in un laboratorio di Bassano nel quale un commerciante ambulante di olio travasava oli di varie tipologie, marche e provenienza all'interno di contenitori con il proprio marchio commerciale, che veniva così messo in vendita agli ignari clienti. In altri casi, inoltre, il commerciante si limitava, con l'ausilio di un phon, a riscaldare l'etichetta originale del prodotto per poi sostituirla con la propria e procedere alla vendita al dettaglio. Per l'uomo è scattata una denuncia alla Procura.