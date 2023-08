Vendeva droga su Telegram con consegna a domicilio, arrestato

PADOVA - I poliziotti della Sezione "Criminalità Diffusa" della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno arrestato un giovane pusher 18enne. È stato sorpreso in zona Arcella avvicinare per strada un suo coetaneo e scambiare un involucro con del denaro. La successiva perquisizione estesa anche presso l'abitazione di residenza del primo, poco distante dal luogo dello scambio, ha consentito di rivenire e sequestrare una porzione di panetto d'hashish, nonché dosi della medesima sostanza, anche in resina. All'interno del garage gli è stato scovato e sequestrato il bilancino elettronico utilizzato per pesare la sostanza da vendere.

A far comprendere bene il giro d'affari del diciottenne è stato il contenuto dei messaggi che lo stesso aveva scambiato col cliente di turno attivando un account Telegram. Fra i messaggi annotati dagli agenti anche quello in cui il giovanissimo pusher, durante un suo breve periodo di assenza dalla città, rassicurava i clienti di aver comunque incaricato un proprio complice affinché non facesse mancare loro direttamente a casa la sostanza stupefacente. Il giovane è stato tratto in arresto e osto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Convalidato l'arresto e giudicato per direttissima, è stato poi condannato a 5 mesi di reclusione ed al pagamento di una multa di 3.000 euro con concessione della sospensione della pena.