Vendetta di San Valentino: "Dai il nome del tuo ex a un gatto randagio da sterilizzare"

Dare il nome di ex fidanzati o ex fidanzate a gatti randagi sottoposti a sterilizzazione, offrendo così una "vendetta" amorosa particolare e allo stesso tempo aiutare la causa animalista. Dietro a questa campagna apparentemente scherzosa, c’è il centro adozione per animali domestici abbandonati, Homeward Bound Pet Adoption Center, con sede nel South Jersey, c’è un duplice obiettivo: facilitare la sterilizzazione dei gatti randagi e, al contempo, realizzare desideri di "castrazione" proibiti.



La promozione, denominata "Neuter Your Ex", è limitata nel tempo, in vista della festa di San Valentino, e sta riscuotendo un notevole successo. Eric Schwartz, direttore di Homeward Bound, spiega: "San Valentino può essere un bel giorno per molte persone, ma può anche essere un giorno difficile per altre. Se riusciamo a rendere tutto un po' più umoristico con una donazione che nomina un gatto in 'onore' di qualche ex che non dovrebbe riprodursi, allora siamo felici di farlo." La campagna in pochissimo tempo ha già superato le aspettative, con oltre 1000 condivisioni online. Circa il 70% dei nomi indicati per i gatti sono ex di genere maschile. Ogni donatore riceverà una foto del gatto associato al proprio ex dopo che l'intervento chirurgico sarà stato eseguito con successo.



La somma richiesta da parte del centro per aderire alla campagna è di 50 euro. Gli interessati possono compilare l'apposito modulo di donazione e inserire nella causale il nome dell'ex che si vorrebbe “castrare". Il centro Homeward Bound accoglie circa 5.000 animali randagi all'anno e riesce a salvarne il 94%. La campagna "Neuter Your Ex" è parte integrante degli sforzi del rifugio per ridurre la sovrappopolazione felina e contenere la crescita delle colonie di gatti. L'iniziativa si presenta dunque come una brillante fusione di umorismo, vendetta "gattesca" e altruismo, promuovendo un'adozione responsabile e sensibilizzando la comunità sull'importanza della sterilizzazione per il benessere degli animali.