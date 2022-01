Vende online un divano, truffatori riescono a spillargli oltre 3.000 euro

VITTORIO VENETO - I Carabinieri della Stazione di Col San Martino hanno denunciato per truffa un 38enne del cesenate, una straniera 58enne dimorante a Roma ed un 35enne straniero residente nella bergamasca.



I tre si facevano accreditare su tessere prepagate a loro intestate, vari importi di denaro per complessivi 3.200 Euro circa, traendo in inganno un 64enne della zona di Vittorio Veneto che aveva posto in vendita un divano su un sito on- line di annunci economici e rendendosi irreperibili al venditore.