Vende l’azienda per costruire case ai senzatetto. 4 milioni il costo totale

In Canada, a Frederiction, in provincia di New Brunswick, a causa di una grande emergenza abitativa tra il 2022 e il 2023 1800 persone sono rimaste senza casa. A tentare di risollevare la situazione è stato un noto imprenditore tecnologico e filanotropo canadese, che ha deciso di vendere la sua azienda e utilizzare una parte della somma per costruire e regalare case ai senzatetto.

Il progetto “12 Neighbours”, costato circa 4 milioni, ha previsto la nascita di 99 unità abitative, non troppo grandi ma dotato di tutto l’essenziale, oltre ad essere sostenibili grazie a dei pannelli solari situati sul tetto.

“Mi considero un costruttore di comunità, e in realtà quello che stiamo facendo non è solo costruire una piccola comunità, ma trasformare una comunità in una città” ha dichiarato l’uomo ai media, ripreso da La Vanguardia.