Vende cocaina in strada, arrestato spacciatore

PADOVA - Nuovi interventi della Squadra Mobile della Questura di Padova contro lo spaccio di droga, conclusi con l’arresto di un pluripregiudicato, cui è seguita la condanna e il divieto di dimora nell’intero territorio della provincia, e con la denuncia di altri tre pusher, fa cui un minore straniero non accompagnato.

Salgono a 74.000 euro le somme di denaro che la Squadra Mobile ha già sequestrato dall’inizio dell’anno in occasione dei soli interventi contro i pusher di strada.

Importanza del Sequestro di Denaro. Il sequestro dei proventi della vendita di droga anche nei casi di micro spaccio, reso possibile da recenti modifiche normative, è uno degli strumenti ritenuti più efficaci per la Questura di Padova. Sottrarre i guadagni illeciti ai pusher impedisce loro di reinvestirli nell'acquisto di nuove dosi, danneggiando anche i fornitori che procurano la droga in conto vendita.



Per quanto agli ultimi interventi, ad essere arrestato è stato l’ennesimo straniero irregolare sul territorio nazionale, già pregiudicato per reati legati agli stupefacenti. È stato arrestato dai poliziotti in flagranza di reato in Via Ampere, durante uno scambio di droga con un acquirente. Sette i grammi di eroina ceduti in cambio di 100 euro. La perquisizione domiciliare in un alloggio da lui occupato nella stessa via ha portato poi al sequestro di un bilancino di precisione e di ritagli di guanti monouso utilizzati per confezionare le dosi.

Un altro straniero, con precedenti di polizia, è stato invece denunciato per spaccio di cocaina. Gli agenti lo hanno notato a bordo della sua auto in un parcheggio di Via dell’Ippodromo. Uno dei clienti lo ha raggiunto direttamente a bordo del veicolo, ciò dopo aver effettuato un prelievo in un bancomat posto nelle vicinanze. Una volta allontanatosi gli agenti lo hanno controllato, trovandolo in possesso della dose di cocaina acquistata. Il pusher, che ha tentato nel frattempo di allontanarsi dal luogo con la propria autovettura, è stato fermato e trovato in possesso di 900 euro, interamente sequestrati.

Infine altri due pusher, fra cui un minore di 16 anni, sono stati intercettati in zona Borgomagno, quest’ultimo con 6 grammi di hashish, mentre il maggiorenne, anche lui straniero, con due dosi di cocaina e 435 euro, anch’essi sequestrati. Mentre in Via Tommaseo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti ulteriori 45 grammi di hashish.