Vedono delle luci sul monte e chiamano i soccorsi

FRISANCO (PORDDENONE) - Vedono le luci sul monte e chiamano i soccorsi.



Sabato sera intorno alle 21.30 la stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Speleologico è stata allertata dalla SORES su chiamata di alcune persone che da Malga Fara riportavano di aver visto una luce intermittente sul Monte Raut. La stessa segnalazione è giunta direttamente in stazione pochi minuti dopo da altre persone.



A quel punto la stazione si è mobilitata con alcuni tecnici - sul posto anche i Vigili del Fuoco - e si è recata sui pendii del Raut per effettuare perlustrazioni e richiami. Le squadre sono però rientrate alle tre e mezza del mattino senza alcun risultato.



Segnalano dal Soccorso Alpino: «Chiunque sapesse di amici, parenti o conoscenti che si sono recati nella zona per una escursione e avessero qualche eventuale informazione in più lo segnali».