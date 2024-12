Vede una foto sul giornale e riconosce il fratello scomparso nel nulla 25 anni anni fa

STATI UNITI - Era il 30 luglio 1999 quando Thomas Edward Manizak, un uomo di 28 anni originario degli Stati Uniti, ha telefonato per l'ultima volta a sua madre. Da quel momento, Thomas è scomparso nel nulla, senza lasciare alcuna traccia. La sua famiglia, disperata, ha cercato senza sosta di rintracciarlo, ma non ha mai avuto notizie. Fino a pochi mesi fa, quando un caso di scomparsa che sembrava senza soluzione ha trovato un inaspettato epilogo.



Nel maggio 2024, una foto di un uomo ricoverato in ospedale a Los Angeles è stata pubblicata su Usa Today, con un appello per identificarlo. La foto è arrivata sulle scrivanie di tanti lettori, ma è stata proprio una donna, la sorella di Thomas, a riconoscere il volto di quel paziente come quello del fratello che non vedeva da venticinque anni. Grazie al suo intervento, è stato finalmente possibile confermare l'identità dell'uomo, che si trovava ricoverato senza memoria, incapace di comunicare, e privo di qualsiasi documento di identificazione.



Un viaggio che diventa un mistero



La scomparsa di Thomas Edward Manizak risale a un periodo che oggi appare lontano, ma che allora era caratterizzato da un diverso modo di viaggiare e comunicare. Nel 1999, la tecnologia non era quella di oggi: i telefoni cellulari erano ancora un lusso per pochi, Internet non era il mezzo di comunicazione universale che è oggi, e le persone che viaggiavano per l'America si spostavano spesso senza tracce, lontane da una rete di contatti immediati. Dopo la telefonata del 30 luglio, la famiglia di Thomas ha perso ogni contatto con lui. Nonostante il suo abituale modo di restare in contatto con i propri cari, chiamando regolarmente a casa, Thomas non ha più dato notizie. Non c’erano stati segni di allarme particolari, eppure la sua sparizione è rimasta un mistero irrisolto per venticinque anni.



Un uomo senza memoria



La svolta nella vicenda arriva nell'aprile del 2024, quando un uomo, che sembra non avere memoria del proprio passato, viene ricoverato in ospedale a Los Angeles. L’uomo, che non era in grado di comunicare e non aveva con sé alcuna identificazione, era stato trovato vagante, senza riferimenti che potessero aiutarne l'identificazione. La foto di questo misterioso paziente venne pubblicata su più testate, tra cui il Daily Mail, che lanciò un appello per scoprire chi fosse. A distanza di settimane, una sorella, intuendo che quel volto fosse quello del fratello scomparso, si è fatta avanti, portando finalmente alla soluzione del caso. Dopo un lungo iter di verifiche, l'identità di Thomas Edward Manizak è stata confermata: il misterioso paziente che nessuno riusciva a identificare era proprio lui.