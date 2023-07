Vede la polizia, ferma l'auto e scappa a piedi: tra i sedili posteriori e il bagagliaio scoprono due bambini e quattro adulti

TRIESTE - La Polizia di Stato di Trieste ha arrestato nelle settimane scorse e in diverse operazioni, alcuni passeur, extracomunitari e no, per il reato di favoreggiamento dell' immigrazione clandestina. Nello specifico il Settore di Polizia di Frontiera terrestre, nella tarda serata del 6 giugno a Fernetti, ha arrestato il primo dei due passeur di nazionalità ucraina: l'uomo è stato fermato per un controllo alla guida di un'autovettura con targa polacca, a bordo della quale si trovavano quattro passeggeri, tutti migranti irregolari. All'arresto del favoreggiatore ha collaborato il personale del Reparto Prevenzione Crimine Veneto Padova.

Nel primo pomeriggio del giorno seguente, nella periferia est di Trieste, è stato fermato un cittadino serbo che viaggiava da solo a bordo di un'autovettura con targa serba. Nel corso dei controlli, sopraggiungeva un veicolo con targa croata il cui conducente, alla vista della Polizia, scendeva dall'autovettura e fuggiva nella vicina boscaglia, facendo perdere le proprie tracce. All'interno del veicolo erano accovacciati, tra i sedili posteriori e il vano bagagli, due bambini e quattro adulti. Dalle successive verifiche è emerso il coinvolgimento del soggetto nel ruolo di "staffetta": da qui l' arresto per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Intanto, non lontano da lì, venivano rintracciati altri sei migranti, di cui quattro bambini, che facevano parte della stessa famiglia dei sei a bordo del veicolo croato. La notte del 10 giugno, in località Pese, è stato arrestato un altro passeur ucraino che viaggiava alla guida della propria autovettura ucraina insieme con sei migranti irregolari, di cui tre seduti sui sedili posteriori, uno disteso ai loro piedi e due nascosti nel vano bagagli sotto una coperta.

Nel tardo pomeriggio del 14 giugno, poi, un altro arresto è stato eseguito nei confronti di un cittadino croato, di 31 anni, in quanto trasportava a bordo di un'autovettura con targa croata tre migranti irregolari, due iraniani di 14 e 41 anni e un turco di 26. L'uomo è stato fermato in località Pese, nel Comune di San Dorligo della Valle, dagli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Trieste nell'ambito dei controlli mirati. Il cittadino comunitario è stato condotto nella Casa Circondariale di Trieste, a disposizione dell'autorità giudiziaria; la sua autovettura è stata posta sotto sequestro. Sempre per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, nei giorni scorsi la Polizia di Frontiera ha tratto in arresto due cittadini ucraini e un serbo, tra i 36 e i 50 anni d'età. I tre cittadini extracomunitari sono stati accompagnati al Coroneo e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I veicoli su cui avevano viaggiato complessivamente ventidue migranti irregolari, tutti di nazionalità turca, di età compresa tra i due e i 36 anni, sono stati sequestrati. (ANSA)