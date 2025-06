Vecchio ponte cede sotto il peso della folla: morti e dispersi

Foto Facebook

INDIA - Una grave tragedia ha sconvolto la zona di Kundamala, nel distretto di Maval vicino a Pune, in India, dove nel pomeriggio di domenica un ponte in ferro di circa trentacinque anni è improvvisamente crollato mentre era affollato da decine di famiglie e turisti. Numerose persone sono precipitate nel fiume Indrayani, già ingrossato dalle forti piogge dei giorni precedenti.



Il bilancio è drammatico: almeno quattro vittime, tra cui un bambino di cinque anni, e oltre quaranta feriti, di cui diversi in condizioni critiche. Una quindicina le persone disperse, probabilmente trascinate via dalla corrente o intrappolate sotto le macerie. Le operazioni di soccorso si sono attivate con l’intervento della National Disaster Response Force, vigili del fuoco, polizia e volontari locali, ma la forte corrente e l’alto livello dell’acqua hanno reso molto complicate le ricerche.

Il ponte, la cui instabilità strutturale era già nota e segnalata alle autorità, continuava a essere utilizzato soprattutto nei weekend, quando la zona si riempie di visitatori. Malgrado i ripetuti avvisi, la struttura era rimasta aperta come scorciatoia per residenti e turisti.

Secondo le prime ricostruzioni, il crollo sarebbe stato causato da una combinazione di cedimento strutturale, sovraccarico di persone e condizioni idrogeologiche aggravate dalle recenti piogge. Sul ponte, al momento dell’incidente, si trovavano oltre cento persone. L