Vazzola, Maeg costruzioni l'anno della pandemia meglio del precedente: fatturato da 84,4 milioni

VAZZOLA - Valore della produzione in progresso anche nell’anno della pandemia per la Maeg Costruzioni s.p.a. di Vazzola, che ha chiuso l’esercizio 2020 a 84,2 milioni di euro, contro gli 83,4 dell’anno precedente, con un Ebitda di 433mila euro e un organico di 228 persone. Buone prospettive di crescita anche nel 2021 con un portafoglio ordini di 110 milioni di euro.

E’ pronto al via un nuovo edificio di 5mila metri quadrati per l’ampliamento della produzione a Cimavilla di Codognè. Maeg ha realizzato la maggior parte del fatturato sui mercati esteri e produce, fino alle prove di montaggio, nei cinque stabilimenti tra Veneto e Friuli. “L’anno 2020 è stato caratterizzato da un consolidamento nel mercato mondiale delle costruzioni in carpenteria, sia nel comparto civile che industriale - dichiara Alessio Ortolan, 38 anni, amministratore unico dell’azienda di famiglia fondata dal padre Alfeo -. Tuttavia, proprio in quest’ultimo anno stiamo trovando grandi opportunità, grazie al crescente utilizzo dell’acciaio nel settore delle costruzioni pubbliche e agli ingenti investimenti in programma”.

Nella prima metà del 2021, pur con i contraccolpi dell’aumento delle materie prime, Maeg ha proseguito nella crescita e si è imposta anche in Italia, dove ha intensificato la propria presenza: ha innalzato la torre Unipol di Milano, sta lavorando al nuovo complesso della GSK a Siena e, soprattutto, alle opere affidatele da Ferrovie dello Stato in Sicilia e in Campania.

“Sono previsti in Italia e in Europa ingenti investimenti nelle infrastrutture grazie al recovery fund e, in più, le numerose gare già in essere potranno portare importanti acquisizioni nel biennio 2021-2022. Anche per questa ragione, abbiamo predisposto l’ampliamento delle capacità produttive interne con la costruzione di 5mila metri quadrati accanto allo stabilimento di Cimavilla di Codognè. Costruire strade e ponti è un’azione di pace, per noi un continuo atto di fiducia rivolto al futuro”, dichiara ancora Ortolan.