Vax day: sabato vaccini in modalità drive-in a Castelfranco per gli 86enni

CASTELFRANCO - Tutto pronto per il secondo Vax Day in provincia di Treviso, riservato alla classe del 1935. Sabato 3 aprile tocca ai 4.278 residenti 86enni che sono chiamati a vaccinarsi nei punti vaccinali operativi che per l’occasione passano da 4 a 5.



La novità sarà il Vax Point nel piazzale del Melodi a Castefranco che funzionerà in modalità drive-in. Si tratta della prima sperimentazione di questo tipo per la Marca. Al Vax Point del Melodi di Castelfranco saranno convocate 419 persone che effettueranno la vaccinazione anti-Covid direttamente stando sedute in auto, senza neppure scendere.



I 419 cittadini invitati a presentarsi al Vax Point drive-in del Melodi sono i soggetti nati del 1935 e residenti nei comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago. “Sarà una sperimentazione - ha spiegato l’Ulss2 - esclusivamente per questi 419 anziani. Valuteremo tempistiche ed eventuali difficoltà. Se la modalità funzionerà attiveremo altri Vax Point in modalità drive-in”.



Per tutti gli altri residenti nell’area dell’ex Ulss 8 (circa 797 cittadini) saranno invece accolti al Vax Point del centro polifunzionale di Vidor ( il centro vaccini di Riese Pio X domani resa chiuso). Nel dettaglio si tratta degli 86enni di Asolo, Borso del Grappa, Caerano, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa, Pieve del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Volpago. L’orario di accesso alle sedi vaccinali è condizionato dal mese di nascita. Si parte alle 8 con i nati in gennaio e si finisce alle 19 con i nati a dicembre.



Domani è sospesa la vaccinazione degli accompagnatori over 65 a causa dei pochi vaccini a disposizione per ritardi nelle forniture.