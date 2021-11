Variante Omicron, "probabilmente già in Francia"

FRANCIA - "Dal momento che" la variante Omicron del covid "circola dai nostri vicini, è probabile che sia già in circolo da noi". A dichiararlo è stato il ministro della Salute Francese, Olivier Véran, citato da Bfmtv. Tuttavia "questo non cambia le carte in tavola" della politica sanitaria, ha aggiunto il ministro. "Possiamo temere che la variante sia contagiosa almeno quanto la Delta", ma restano zone d'ombra: "Tutti i ricercatori sono all'opera per stabilire se la variante presenti elementi che ci debbano inquietare. Nel dubbio agiamo come se si trattasse di una variante pericolosa".