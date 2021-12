Variante Omicron, medici Sudafrica: "Rischio reinfezione guariti"

SUDAFRICA - Riguardo alla variante Omicron di Sars-CoV-2, "vi sono segnali di un possibile rischio di nuova infezione sostenuta da questa nuova variante in persone guarite da Covid-19". E' quanto riferito dagli esperti del Nicd, l'Istituto nazionale delle malattie infettive del Sudafrica, durante una teleconferenza avuta oggi con i colleghi della task force per lo studio delle varianti dell'Istituto Spallanzani di Roma.

Allo stesso modo, "i dati epidemiologici mostrati - si legge in una nota dell'Istituto per le malattie infettive capitolino - non sono al momento in grado di suggerire o confermare un possibile aumento di infezioni tra le persone vaccinate. E' dunque possibile che i vaccini attualmente in uso mantengano la loro capacità di protezione contro la malattia grave anche in presenza della nuova variante". I sanitari hanno poi sottolineato che "al momento le misure di sanità pubblica adottate dal Governo sudafricano sono limitate all'uso delle mascherine, a distanziamento e vaccinazioni".