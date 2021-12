Variante Omicron, Ecdc: rilevati altri 30 casi in Ue

UE - Variante Omicron del coronavirus, fino alle ore 12 di oggi, a partire da ieri, nei Paesi Ue e del See (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) sono stati rilevati altri 30 casi, per un totale di 109 casi finora, in 16 Stati. Lo comunica l'Ecdc. In Italia i casi rilevati finora sono 9; il Portogallo, che conserva forti legami con Angola e Mozambico, ex colonie, è quello che ne registra di più, in tutto 19. Altri casi "probabili" sono sotto esame.

La maggioranza dei positivi alla variante scoperta in Sudafrica ha viaggiato nel continente. Tutti i casi per cui sono disponibili indicazioni sull'intensità dei sintomi sono asintomatici o lievi, riporta l'Ecdc. Finora non è stato registrato alcun morto tra i positivi alla variante Omicron, anche se, avverte l'agenzia con sede a Stoccolma, il numero dei casi è troppo basso per capire se lo spettro dei sintomi provocati dalla variante differisca o meno da quello delle precedenti versioni del Sars-CoV-2.