VICENZA - La variante Omicron è stata segnalata oggi anche in Veneto.

La variante identificata per la prima volta in Sudafrica è stata sequenziata oggi, venerdì dicembre, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

È stata scoperta in seguito al tampone eseguito da un vicentino rientrato in Regione al termine di un viaggio in Sudafrica.