Variante Delta in Francia: pass per treni, cinema e ristoranti

FRANCIA - La Francia annuncia nuove misure contro la variante Delta del Covid. Dal 21 luglio servirà un pass per entrare nei ristoranti, cinema o teatri. "In tutti gli eventi o luoghi in cui sono riunite più di 50 persone" spiega il presidente francese Emmanuel Macron parlando dell'obbligo di mostrare il documento che attesta la vaccinazione o la negatività rispetto al Coronavirus per tutti i cittadini francesi di più di 12 anni.



Pass per ristoranti e trasporti come in Francia? ''Concordo con Macron sul fatto che la vaccinazione è una delle chiavi per il ritorno alla normalità" ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, ospite ieri sera di Tg2 Post su RaiDue. "Per convincere gli ultimi irriducibili utilizzare il green pass per questo tipo di eventi potrebbe essere una buona soluzione. Potrebbe essere anche una spinta per la vaccinazione''.



Vaccino obbligatorio per i sanitari

La vaccinazione sarà obbligatoria in Francia per il personale sanitario. Il presidente Macron ha specificato che riguarderà "tutti coloro che sono a contatto con le persone fragili" sia "il personale sanitario che quello non sanitario di ospedali, cliniche, case di cura, strutture per persone in situazione di handicap, tutti i professionisti o i volontari che lavorano a contatto con le persone fragili, anche a domicilio".



L'ipotesi del vaccino obbligatorio per tutti

"Il nostro Paese è toccato da una ripresa forte dell'epidemia che tocca tutti i territori" ha detto ricordando che la comparsa della variante Delta si traduce "in un aumento delle contaminazioni nel mondo". "Se non agiamo fin da subito, il numero dei casi continuerà ad aumentare fortemente e i ricoveri saranno in crescita dal mese di agosto". "Abbiamo una risorsa principale: il vaccino", ha sottolineato il presidente Macron, spiegando che "ci protegge solidamente contro la variante Delta ed evita il 95% delle forme gravi". "Più ci vaccineremo - ha aggiunto - meno spazio lasceremo al virus per diffondersi, più eviteremo i ricoveri". "Si tratta di una nuova gara di velocità che viene avviata. Ma se la vaccinazione non aumenterà in modo sufficiente, bisognerà "porsi la questione della vaccinazione obbligatoria per tutti i francesi", ha avvertito. "Dobbiamo andare verso la vaccinazione per tutti, perché è l'unica strada verso il ritorno alla vita normale" conclude.