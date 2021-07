Variante Delta, Ema: "Due dosi di vaccino proteggono"

MONDO - Due dosi di vaccino proteggono dalla variante Delta del coronavirus. "Sembra che i quattro vaccini autorizzati nell'Ue proteggano contro tutte le varianti" del coronavirus Sars-CoV-2, "inclusa la Delta", quella identificata per la prima volta in India, afferma l'Ema, l'agenzia europea del farmaco. "I primi dati suggeriscono che due dosi di vaccino proteggono contro la variante Delta e che gli anticorpi derivanti dai vaccini approvati neutralizzano la variante", aggiunge l'Ema via social.

"Assicurarsi che anziani e persone vulnerabili completino il loro ciclo vaccinale il prima possibile" contro la Covid-19 "è di capitale importanza per limitare le conseguenze dell'ulteriore diffusione della variante Delta più avanti nel corso dell'anno", le parole di Marco Cavaleri, responsabile vaccini e prodotti terapeutici per la Covid-19 dell'Ema, durante un videobriefing con la stampa da Amsterdam, trasmesso dai servizi audiovisivi Ue. L'Ema "ha chiesto a tutti gli sviluppatori di vaccini di indagare per capire se i vaccini forniscono protezione dalle varianti", ha concluso.