Variante Delta, donna ricoverata in terapia intensiva a Padova

VENETO - Cresce la diffusione della variante Delta di Sars-CoV-2 a Padova: dopo il caso di una donna di 49 anni ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale cittadino, sono risultati contagiati anche il marito e il figlio.

Il Sisp (Servizio di igiene e sanità pubblica) sta procedendo al tracciamento di tutti i familiari e i contatti di questa famiglia e nei luoghi di lavoro.

Mentre per quanto riguarda il focolaio di variante brasiliana, rimangono positivi i 14 residenti di nazionalità bengalese non vaccinati in un condominio, e sono 6 i ragazzini e 2 gli adulti contagiati in un villaggio turistico all'Isola Verde sul litorale di Chioggia e rientrati in città.

L'Ulss Serenissima sta estendendo il tracciamento allargato a tutti i contatti a scopo precauzionale.