Variante Delta, cluster in un centro estivo

CHIOGGIA (VENEZIA) - Cluster della variante Delta anche in un centro estivo. A seguito di una positività registrata in un centro estivo in provincia di Chioggia, l'Ulss 3 Serenissima ha realizzato un'indagine epidemiologica a tappeto.

Ebbene, su 50 tamponi eseguiti, relativi ai contatti stretti e alla cerchia allargata delle persone che hanno avuto contatti con il caso zero, i positivi sono stati 14, tutti non residenti nel territorio dell'Ulss 3 ma collegati alle varie attività del centro estivo.

Per la gran parte si tratta di minori. I soggetti positivi sono stati già sottoposti a isolamento; quarantena per i contatti stretti.