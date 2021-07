Variante Delta, boom contagi covid in Olanda

OLANDA - Boom di contagi da coronavirus in Olanda per la variante Delta. Nell'ultima settimana sono stati riscontrati 51.957 nuovi casi positivi, con un aumento del 500% rispetto ai sette giorni precedenti, ha reso noto oggi l'istituto per la salute olandese (Rivm), citato dai media olandesi.



L'indice di riproduzione del coronavirus è salito a 2,17, il più alto mai registrato in Olanda. Il tasso di incidenza nell'arco di sette giorni è ormai di 270 casi ogni centomila abitanti. Per fare un paragone, nella confinante Germania l'incidenza è di 6,5 casi ogni 100mila abitanti. Secondo l'Rivm il 60-65% dei casi è dovuto alla variante delta e i contagi sono schizzati in alto nella fascia d'età 18-24 anni, in gran parte non vaccinata. Al momento non si assiste anche ad una crescita di ricoveri e decessi.



L'impennata di nuovi casi arriva dopo che il 26 giugno il governo aveva sollevato praticamente tutte le restrizioni, riaprendo anche discoteche e nightclub che erano chiusi da 15 mesi. Venerdì il primo ministro Mark Rutte ha dovuto fare marcia indietro, chiudendo i locali notturni e imponendo a bar e ristoranti di non rimanere aperti oltre mezzanotte. Rutte si è poi scusato pubblicamente per "l'errore di giudizio".