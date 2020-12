Variante Covid, Oms: "Sembra più contagiosa nei bambini"

GRAN BRETEGNA - La nuova variante di Covid-19 "appare essere più facilmente trasmessa da giovani e bambini", ma ulteriori ricerche sono "in corso" su questo. A parlare di questa particolare caratteristica della variante Gb è l'inviato speciale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) David Nabarro, ai microfoni di 'Skynews'. L'esperto afferma che l'attività di ricerca specialistica in corso sulla nuova variante "porterà a un rallentamento" da parte dei governi sui divieti di viaggio.



Che la nuova variante del virus "appaia più trasmissibile nei giovani" accresce i timori per la riapertura delle scuole, e a confermare l'esistenza di un problema al riguardo è anche Mark Harris, virologo dell'università di Leeds, che sempre a 'Skynews' evidenzia: "Vi è la preoccupazione che se questa variante si sta davvero replicando o sta crescendo meglio nei bambini, potrebbe avere un effetto a catena sulla diffusione del virus nell'intera popolazione Uk".