Variante covid, Johnson pensa a lockdown nazionale

LONDRA - Boris Johnson festeggia la Brexit ma non può escludere un nuovo lockdown nazionale per arginare la diffusione del coronavirus e in particolare della nuova variante. Il premier britannico, che ieri ha presentato come una vittoria l'accordo tra Londra e Bruxelles, in conferenza stampa ha evidenziato la necessità di adottare misure più severe, rispetto a quelle già in vigore, per fermare il contagio. "Riteniamo che dovremo affrontare questo duro periodo con misure estremamente severe e rigide", le parole del primo ministro. "Ritengo sia necessario aggredire il virus ora per evitare che la situazione vada fuori controllo a gennaio", ha aggiunto. "Dobbiamo guadagnare tempo per vaccinare il maggior numero possibile di anziani e di persone fragili".

"Ho il dovere di dire alle persone che la situazione continuerà ad essere difficile, anche per la velocità con cui la nuova variante del virus si sta diffondendo. Il vaccino sta arrivando, la speranza diventa certezza e questo il modo reale in cui sconfiggeremo il virus", ha detto ancora. Gli scienziati riuniti nel SAGE hanno ribadito la necessità di raggiungere le due milioni di dosi somministrate a settimane e di adottare un lockdown nazionale per evitare un'impennata dei decessi. La nuova variante è ritenuta più contagiosa e, pur non essendo più 'cattiva', si diffonde maggiormente coinvolgendo un numero più elevato di soggetti fragili e anziani.