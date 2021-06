Vantaggi dell'investimento In Criptovaluta

Per coloro che sono ancora alla ricerca di investimenti in risorse digitali, ecco quattro brevi motivi (tra i tanti) su come le criptovalute possono aiutarti a migliorare il tuo portafoglio e la tua situazione finanziaria. Vantando molte proprietà uniche, la crittografia può aiutarti a diversificare i tuoi investimenti e può ottenere rendimenti impressionanti. Ecco i quattro principali vantaggi dell'investimento in criptovalute.

1. Diversificare Il Tuo Portafoglio Probabilmente il consiglio di investimento più clamoroso in circolazione: diversifica il tuo portafoglio. Esperti e investitori esperti sono grandi sostenitori di assicurarsi che i tuoi soldi non siano tutti nello stesso paniere (o in questo caso, un settore) e consigliano sempre di distribuire i tuoi investimenti in aree diverse. Uno studio di Yale ha recentemente raccomandato che ogni portafoglio contenga almeno il 6% di criptovalute.

Questa percentuale può arrivare fino a quando l'investitore desidera a seconda della sua propensione al rischio, ma il 6% è il minimo consigliato per raccogliere i benefici delle risorse digitali e dei loro tassi di crescita.

Questa attenzione alla diversificazione degli investimenti è stata esemplificata durante la pandemia COVID-19 in cui molti investitori si sono trovati alla ricerca di attività che fossero una copertura contro l'inflazione. Poiché le azioni tradizionali hanno lottato per rastrellare i profitti e il dollaro era sottoposto a forti pressioni inflazionistiche, le criptovalute erano fiorenti. A volte, quando l'S & P 500 è diminuito, il prezzo di Bitcoin ha avuto la tendenza a salire.

2. Potenziale Di Alti Rendimenti Sugli Investimenti

Oltre alla loro reputazione di asset volatile e instabile, le criptovalute tendono a portare rendimenti elevati rispetto agli asset e alle azioni tradizionali. Ad esempio, tra dicembre 2015 e dicembre 2020, l'indice S&P 500 delle azioni statunitensi a grande capitalizzazione è riuscito a comporre un tasso di crescita annualizzato del 14,5%, mentre Bitcoin, d'altra parte, ha composto un impressionante 131,5%.

Dati questi tassi di crescita astronomici, le criptovalute sono attraenti per coloro che hanno appetito per il rischio e sono alla ricerca di rendimenti elevati rispetto a investimenti più sicuri. Come regola generale e data la sua natura volatile, si consiglia agli investitori di investire solo ciò che possono permettersi e sono disposti a rischiare. E si possono usare piattaforme affidabili come bitqt app, per iniziare ad investire.

3. Accettazione e Utilità Crescenti

Gli anni 2020 e 2021 sono stati i più monumentali per l'accettazione delle criptovalute e l'adozione diffusa fino ad ora. Le banche globali e alcune delle istituzioni finanziarie più tradizionali del mondo hanno fatto passi da gigante non solo verso l'adozione di Bitcoin e altre criptovalute, ma anche verso la loro offerta come prodotti.

Più di recente, l'istituto di Wall Street JP Morgan ha annunciato l'intenzione di lanciare un fondo Bitcoin per selezionare clienti facoltosi, che verrà lanciato già la prossima estate 2021.

Degna di nota anche sul fronte dell'adozione è l'apparentemente rapida adozione delle criptovalute da parte dei giganti dell'elaborazione dei pagamenti. Mastercard, Visa, PayPal e Venmo hanno tutti annunciato che inizieranno a consentire a clienti e utenti di acquistare, vendere e detenere criptovalute utilizzando i loro prodotti o direttamente sulle loro piattaforme.

Questa crescente adozione significa che l'utilità della moneta (l'uso pratico di una data criptovaluta) è destinata a moltiplicarsi come abbiamo già visto. Ora puoi prenotare voli con criptovalute, acquistare opere d'arte o persino acquistare una Tesla!

4. Funzionalità Di Trasparenza e Privacy

A differenza delle operazioni bancarie tradizionali, le criptovalute vengono archiviate utilizzando una tecnologia chiamata blockchain, un sistema di registrazione che è a prova di manomissione e non può essere alterato senza la conoscenza di tutti coloro che sono coinvolti e che è privo di errori umani.

Poiché le criptovalute utilizzano la crittografia come metodo di scrittura sulla blockchain, offrono anche un robusto sistema di sicurezza che è quasi impossibile da hackerare. La rete decentralizzata su cui sono costruiti, unita alla crittografia di "livello militare", li rende una risorsa molto sicura.

Inoltre, e in parte a causa del ruolo svolto dalla crittografia, le criptovalute consentono a coloro che effettuano transazioni di rimanere anonimi. Ciò si traduce in una risorsa priva di controllo da parte di un governo o di un'autorità di regolamentazione, priva di costi nascosti e commissioni di terze parti e abilitata per transazioni istantanee e anonime.

Quindi, sia per assicurarti che il tuo portafoglio e i tuoi investimenti siano diversificati e variegati, sia per sfruttare la loro natura sicura e trasparente, le criptovalute possono essere un'aggiunta meravigliosa ai portafogli. Nonostante il fatto che il loro mercato sia volatile, l'accettazione diffusa della maggior parte delle monete è cresciuta sempre più e travolge anche le istituzioni finanziarie e le banche più tradizionali. Sembra che il futuro sia luminoso per Bitcoin e altre criptovalute, ed è sempre meglio arrivare presto!