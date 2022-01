Vanno in vacanza e lasciano il figlio 11enne a casa da solo per due settimane

USA - Un bambino di 11 anni ha passato le festività natalizie a casa da solo, mentre i genitori si sono concessi una vacanza di due settimane. E’ successo in Arizona, negli Stati Uniti. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che dopo un po’ di giorni dalla partenza dei genitori si sono accorti che l’11enne era rimasto solo, e che non andava nemmeno a scuola.

Quando è intervenuta la polizia, il piccolo è sembrato abbastanza tranquillo, e ha dichiarato che i genitori gli avevano lasciato il frigorifero e il freezer pieni di cibo. Come riporta il Dailymail I genitori non erano rintracciabili e solo una volta tornati a casa, il 28 dicembre, hanno scoperto cosa era successo e sono stati arrestati con l’accusa si abbandono di minore. Il bambino è stato preso in affidamento dai servizi sociali mentre la madre, 34 anni, e il padre 40, sono in carcere. Per loro la cauzione è di 100.000 dollari a testa.

