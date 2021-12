Vanno dall’avvocato per separarsi: lui subito dopo l’aggredisce con un coltello

PADOVA – Lei è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Padova mentre lui è in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio. Questa sera la coppie si era recata da un avvocato per formalizzare le pratiche della separazione ma una volta usciti dallo studio del professionista il marito, un 41enne di nazionalità marocchina, ha aggredito la moglie con un coltello.



La donna, 37 anni, di origine statunitense è stata colpita da diversi fendenti. L’uomo dopo che la moglie è stramazzata al suolo sanguinante e si è quindi costituito alla prima pattuglia giunta sul posto. Ora la donna è ricoverata nel nosocomio cittadino in prognosi riservata.