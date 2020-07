Vanno al parco per giocare, bambine di 8 e 11 anni lo ripuliscono da cima a fondo

VITTORIO VENETO – Erano andate al parco per giocare. Ma anziché uno spazio verde accogliente, lo hanno trovato disseminato di rifiuti. E così due bimbe, Ambra e Denise di 11 e 8 anni, insieme alla nonna, hanno deciso di raccogliere cartacce, bottiglie di vetro e lattine, oltre ai sacchetti con le deiezioni dei cani abbandonati a terra, e, a pulizia conclusa, hanno lasciato un messaggio, e un invito, ai prossimi fruitori del parco Papadopoli. Il loro auspicio è che, tornando al parco, lo possano ritrovare così come lo hanno lasciato, cioè pulito.

“Oggi – scrivono Ambra e Denise -, dispiaciute di vedere ancora in questo meraviglioso parco bottiglie di vetro, cartacce varie, lattine e anche sacchetti con le deiezioni dei cani, insieme alla nonna abbiamo pulito i cestini e raccolto i rifiuti a terra. Ci fa molto piacere che veniate qui con gli amici per ritrovarvi e stare insieme perché l’amicizia è una bella cosa. Anche a noi piace tanto venire qui a giocare. Sareste così gentili da poterci aiutare a mantenere il parco pulito? Ci piacerebbe poter ritornare qui e giocare per ancora tanto tempo. P.S. per favore, quando il sacchetto è pieno portate i rifiuti nei bidoni o nelle vostre case. Grazie”.

L’immagine del cartello lasciato dalle due bimbe è stata pubblicata sui social ed ha ottenuto diversi commenti e condivisioni, con la speranza che il loro invito ad avere maggiore rispetto di questo parco possa essere fatto proprio da tutti coloro che frequentano il polmone verde di Ceneda.

(Foto da Sei di Vittorio Veneto se...)