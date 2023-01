Vandali rubano da mostra gli artigli di un dinosauro

PADOVA - Si portano a casa come souvenir le falangi superiori di un dinosauro vissuto oltre 100 milioni di anni fa, un esemplare fossile di Psittacosaurus, 'pappagallo rettile', esposto alla mostra "Lost Hangar, dinosauri rivelati" aperta da un mese nell'area fieristica di Padova. Il furto è stato notato dal personale interno della mostra durante l'ispezione finale poco prima dell'orario di chiusura. Alcune falangi delle due dita dell'arto superiore destro del dinosauro Psittacosaurus presente nell'allestimento espositivo di oltre 5500 metri quadri sono state amputate dall'arto, sganciate e asportate dall'installazione metallica che sostiene l'intero scheletro fossile dell'animale vissuto nel Cretacico inferiore. "Un furto che ha sorpreso tutti - commenta lo staff di sala alla reception della mostra scientifica curata dal museografo Ilario de Biase per Venice Exhibition - anche perché è avvenuto in pieno orario di apertura della mostra, nonostante i tendiflex a protezione del reperto e per tutto il tempo ci fossero guide e steward a monitorare i flussi di visitatori, notare movimenti sospetti e tenere d'occhio costantemente gli allestimenti".