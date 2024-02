Vandali distruggono strutture municipali

CADONEGHE (PADOVA) - A Cadoneghe nelle ultime ore si sono verificate una serie di danneggiamenti vandalici su strutture comunali. In alcune scritte sul muro del municipio la "firma" del responsabile. L'ultimo episodio - ad ottobre è stato fatto esplodere una autevelox con 60 multe annullate in autotutela - in ordine di tempo è stato scoperto stamattina quando i dipendenti del Comune si sono recati al lavoro e hanno trovato l'edificio freddo e senza luce. E senza collegamento ad Internet. I tecnici ci hanno messo un paio d'ore per individuare l'origine del guasto e ripristinare i servizi.

Ed hanno così scoperto che la centralina esterna era stata manomessa. "Abbiamo cercato di capire subito cosa potesse essere accaduto - ha detto il sindaco Marco Schiesaro - e visionando le telecamere abbiamo visto che nella notte una persona, travisata e al momento non riconoscibile, si è avvicinata alla centralina e l'ha danneggiata. Ora non si riesce a capire se si tratti di un uomo o di una donna, e le immagini sono al vaglio dei carabinieri ai quali ho sporto denuncia". Le telecamere hanno poi ripreso la medesima persona mentre lasciava la sua 'firma' sul Leone di San Marco, sotto al porticato del municipio. "Questa persona in effetti si è firmata lasciando delle frasi chiaramente indirizzate a me - aggiunge -. E questo elemento potrebbe aiutare a chiudere il cerchio e a rintracciare l'autore.

"Sono tornata", "Game Over", "Bisogna chiudere dei conti": La gravità di quanto accaduto è che non si è trattato solo di un danneggiamento, ma di una serie di atti chiaramente rivolti contro di me. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, sono stati dati alle fiamme alcuni materiali plastici depositati a terra accanto ai press container nell'isola ecologica di via Leopardi. "E nella stessa notte è stato dato fuoco ad alcune cassette delle lettere di un condominio. - chiude il primo cittadino -.Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno evitato che le fiamme si propagassero e causassero gravi danni alle strutture. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto il bagliore delle fiamme e forse anche la persona che ha acceso il fuoco". Le telecamere di sorveglianza del quartiere hanno registrato tutto e dalle prima immagini visionate si vede proprio la stessa figura che poi danneggia la centralina.