VICENZA - Vandali prendono di mira un furgone dell’Arpav utilizzato per i controlli ambientali.

L’episodio era successo nel weekend ma un altro episodio è accaduto la notte scorsa, vandalizzando altri quattro furgoni.



L’episodio è accaduto nel parcheggio interno della sede Arpav, in via Zamenhof a Vicenza. L’agenzia sporgerà denuncia sia per i danni subiti che per interruzione di pubblico servizio.