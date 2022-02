Vandali in azione al centro vaccini

PORDENONE - Vandali in azione nella notte tra il 5 e il 6 febbraio: ignoti hanno imbrattato la segnaletica del centro vaccinale attivato nei giorni scorsi in via Pescopagano a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone.

Si tratta di scritte contro i vaccini tracciate con la bomboletta spray.

Un episodio che ha provocato l’indignazione del Consorzio Ponte Rosso- Tagliamento, che ha definito il gesto “vile” e “non più tollerabile”.

La segnalazione dell’atto è giunta alle forze dell’ordine che sono al lavoro per individuare i responsabili.