Vandali allagano nuovamente la scuola

BOLZANO - I vandali sono tornati alla scuola media Segantini di Merano e, a poco più di due settimane di distanza, l'hanno nuovamente allagata. Nella notte ignoti sono entrati nell'edificio, che risulta chiuso dal primo atto vandalico, è hanno aperto - come già la prima volta - l'idrante antincendio all'ultimo piano. L'allarme è stato lanciato alle 5.30 da un passante, che ha visto fuoriuscire l'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

I danni sono ingenti. I 300 studenti attualmente sono stati spostati su altri edifici. Il primo atto vandalico è avvenuto nella notte tra il 18 e 19 marzo. Ignoti, dopo un evento serale nella palestra della scuola, avevano aperto un idrante antincendio, al terzo piano della struttura, ora inagibile visto che l'acqua non ha risparmiato molti locali dell'istituto. Ingenti i danni, dalle aule e bagni al crollo di parte del controsoffitto. A causa dell'inagibilità della scuola, le lezioni sono state sospese per un'intera settimana per i 360 studenti e studentesse della scuola media. Le lezioni sono poi riprese lunedì 27 marzo nelle aule della scuola elementare "Deflorian" di via Huber, non senza polemiche. Mentre le classi prime e seconde attualmente fanno lezione al mattino, le terze frequentano la scuola in orario pomeridiano.