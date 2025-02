Vandali alla Foiba di Basovizza, polemiche alla vigilia del Giorno del Ricordo

TRIESTE - Sfregio alla Foiba di Basovizza, a pochi giorni dal Giorno del Ricordo. Alcune scritte in lingua slovena e italiana, realizzate con vernice rossa, sono comparse nella notte sul monumento dedicato alle vittime delle foibe. Tra le frasi, "Trst je nas" ("Trieste è nostra"), "Trieste è un pozzo" e "Smrt fašizmu, svoboda narodu" ("Morte al fascismo, libertà al popolo"), accompagnata dal numero "161". Le scritte sono state scoperte questa mattina intorno alle 6, quando alcuni addetti sono giunti sul posto per allestire il palco in vista delle cerimonie ufficiali del 10 febbraio. Sul luogo è intervenuta la Digos della Questura di Trieste per avviare le indagini. Nel frattempo, una squadra di operai ha provato a rimuovere la vernice con idropulitrici, senza successo, e si è deciso di procedere con la tinteggiatura. L’episodio ha suscitato ferma condanna da parte delle istituzioni. La sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, presente a Basovizza per una visita con una scolaresca della provincia di Catania, ha definito l'atto "un vile gesto di vandalismo che offende la memoria delle vittime".

Parole dure anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha parlato di "sfregio grave e intollerabile". Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha condannato "un attacco ignobile alla memoria storica", mentre il vicepremier Antonio Tajani ha sottolineato che "oltraggiare la memoria delle Foibe significa continuare a perseguitare chi è stato brutalmente ucciso, solo perché italiano". Le autorità locali ribadiscono l’importanza di mantenere viva la memoria e di contrastare ogni forma di negazionismo e revisionismo storico. Le celebrazioni del Giorno del Ricordo proseguiranno come previsto, con la cerimonia ufficiale di lunedì alla presenza delle istituzioni.