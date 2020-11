Il Van Gogh di Goldin e Anzovino in diretta Facebook stasera dalle 21

PADOVA - Ancora un appuntamento online con la potenza dell'arte evocata dai racconti di Marco Goldin e la magia delle musiche di Remo Anzovino.

L'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio chiude mostre e musei fino al 3 dicembre. Ma Marco Goldin non si arrende e così porta nuovamente la sua mostra Van Gogh. I colori della vita direttamente a casa.

Forte dei numeri ottenuti con l'ultima diretta via Facebook, ben 100.000 utenti collegati, il critico d'arte che più ha fatto conoscere in questi anni gli Impressionisti, organizza Altri lunedì con Van Gogh, quattro appuntamenti con diretta via Facebook dalla pagina Linea d'Ombra, il primo stasera alle 21 assieme al maestro Remo Anzovino dal titolo Van Gogh nei campi di grano. La forza della natura e l’idea del tempo circolare.

Nella diretta, Goldin introdurrà il tema della serata per poi leggere e commentare alcune lettere che Van Gogh inviò al fratello Theo, alla sorella Wil e a Émile Bernard la metà di giugno 1888, quando era impegnato a dipingere i campi di grano nella pianura della Crau fuori Arles.

Alla narrazione si intrecceranno le musiche suonate al piano da Anzovino e alla fine ci sarà la possibilità di interagire da casa e porre domande al critico d'arte direttamente da Facebook.

In occasione della mostra, al Centro san Gaetano di Padova, visibile fino all'11 aprile 2021, Marco Goldin ha pubblicato per la Nave di Teseo un lavoro che lo ha impegnato per anni, tra traduzioni e studio, Van Gogh. L’autobiografia mai scritta, sulle lettere, ben 903, quasi tutte scritte da lui e delle quali 83 a lui destinate.

I prossimi appuntamenti saranno il 16, 23 e 30 novembre, sempre in diretta Facebook alle 21, e avranno come argomento gli amici di Van Gogh ad Arles, la malinconia nella casa di cura di Saint-Rémy e la fine del viaggio nella vita a Auvers.

Per informazioni: pagina Facebook "Linea d'Ombra" e www.lineadombra.it