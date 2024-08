Valsugana bloccata per un incidente tra due auto e una moto: nove i feriti

ROMANO D'EZZELINO (VICENZA) - E' di nove feriti, di cui tre gravi tra cui un bambino di due anni, il bilancio di un incidente tra due auto e un moto sulla statale 47 Valsugana a Romano d'Ezzelino (Vicenza). Il tratto stradale è stato chiuso al traffico per consentire gli interventi di soccorso e la rimozione dei mezzi. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Tra i 9 feriti c'è un bambino di due anni le cui condizioni sono apparse subito gravi ed è stato portato con un elicottero all'ospedale e ricoverato in rianimazione. Altri tre ragazzi sono rimasti feriti in maniera seria.

Secondo una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto in un tratto rettilineo dove si sono scontrate frontalmente due vetture, un Suv con targa austriaca e una Toyota, mentre nella carambola che è seguita è stata coinvolta anche una moto di grossa cilindrata. A causa del sinistro, per permettere i soccorsi ai feriti, l'arteria è stata chiusa al traffico che è stato deviato nella viabilità secondaria. Oltre all'elisoccorso sono giunte anche tre ambulanze dall'ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza) e un'automedica. Sulla Valsugana si è formata una coda lunga alcuni chilometri in entrambe le direzioni.

AGGIORNAMENTO ORE 12.20

È stata riaperto il tratto della statale Valsugana chiuso dalle 9 di stamane per il grave incidente stradale che ha provocato 9 feriti. I vigili del fuoco hanno ultimato i lavori di rimozione dall'asfalto dei detriti sparsi in circa 150 metri e quella dei mezzi coinvolti. Il traffico sta ritornando gradualmente alla normalità.